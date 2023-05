Banca degli occhi Regione Marche, +11% donazioni nel 2022

Crescita a due cifre nel 2022 in termini di donazioni per la Banca degli occhi della Regione Marche che ha sede a Fabriano (Ancona): i donatori nelle Marche sono stati 188 e 48 quelli umbri, con un incremento di quasi l'11%. E nel periodo gennaio-aprile di quest'anno, ha già visto il prelievo e la processazione di 98 cornee. "La Banca degli Occhi di Fabriano è una eccellenza marchigiana", ha rimarcato l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.

"L'aumento delle donazioni sono segno di una sensibilità crescente: la Regione può dare il suo contributo così come la Ast (Azienda sanitaria territoriale; ndr) di Ancona. Ringrazio per l'impegno chi lavora per far funzionare al meglio la Struttura che è stata scelta per ospitare questo prestigioso evento", ha concluso. A testimonianza della crescente centralità della struttura fabrianese, sabato prossimo, 13 maggio, si svolgerà a Fabriano, presso la Sala Consiliare del Palazzo del Podestà, il 15/o Corso nazionale Sibo (Società italiana banche degli occhi) che vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle Banche degli Occhi di tutta Italia e che sarà coordinato dai responsabili scientifici Massimiliano Corneli e Silvia Conforti - rispettivamente Dirigente e Biologo della Banca degli Occhi - che ha sede presso l'ospedale Engles Profili. "Per Fabriano si tratta indubbiamente di un importante evento - ha afferma Nadia Storti commissario Ast Ancona -, un'occasione di aggiornamento e di confronto con le altre realtà nazionali in un'ottica di collaborazione e interscambio tra professionisti sulle attività, la ricerca, il trapianto di cornea, le patologie corneali e oculari". (ANSA).