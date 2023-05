Area Crisi Fermano-Maceratese, in arrivo 7 milioni di euro

(ANSA) - ANCONA, 10 MAG - "Dal Ministero per le Imprese un importante provvedimento per il rilancio delle attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno dei programmi di investimento nell'area di crisi-industriale del Distretto pelli e calzature Fermano-Maceratese". Lo annuncia il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: "il Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy; ndr) ha infatti stanziato 7 milioni di euro per il rilancio del distretto, che comprende 42 comuni, per finanziare progetti di riconversione e riqualificazione di imprese che rappresentano una vera eccellenza per le Marche e per il Made in Italy e che hanno affrontato negli ultimi anni momenti di difficoltà dovuti anche alla crisi e al recente conflitto russo-ucraino".

"Voglio ringraziare il Ministro Urso per l'attenzione riposta verso questo settore di qualità - prosegue Acquaroli - che ha reso la nostra regione un riferimento per il mondo del calzaturiero. Ricordo solo che all'ultima edizione del Micam di Milano, una impresa su quattro era marchigiana". (ANSA).