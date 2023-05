Regioni: elezioni vertici Commissioni rinviate al 29 maggio

(ANSA) - ANCONA, 09 MAG - Tutto rinviato al 29 maggio, e quindi di fatto sino a dopo le amministrative di Ancona, per l'elezione di presidenti e vice presidenti della Prima Commissione (Affari Istituzionali e Bilancio) e della Seconda (Sviluppo economico) del Consiglio regionale delle Marche, mentre il consigliere Pd Fabrizio Cesetti lascia la Terza Commissione (Governo del Territorio) dopo il 'pasticciaccio' della scorsa settimana, quando, a sorpresa, è risultato eletto vicepresidente della Commissione Luca Santarelli, di Rinasci Marche, e punta verso la vicepresidenza della Prima Commissione.

L'elezione di Santarelli era in contrasto con gli accordi presi per il rinnovo della cariche di metà legislatura, che prevedevano quel ruolo per lo stesso Cesetti. Il rinvio potrebbe quindi aiutare a comporre un nuovo quadro. L'incidente della scorsa settimana aveva mandato su tutte le furie il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e spinto il presidente dell'Assemblea legislativa Dino Latini, riconfermato in base agli stessi accordi, a minacciare le dimissioni. Eletto con una lista di centrosinistra, formata dai Verdi e da civici, Santarelli si è sempre più spostato sulle posizioni della maggioranza di centrodestra, fino a federare il proprio gruppo (composto solo da lui) con quello di Forza Italia. La carica di vicepresidente però spetta alle opposizioni, anche se Santarelli ha sempre negato di appartenere alla maggioranza. (ANSA).