Ospedale regionale Torrette, oggi collaudo cavalcavia pedonale

(ANSA) - ANCONA, 09 MAG - Sopralluogo ieri della sindaca di Ancona Valeria Mancinelli e degli assessori Ida Simonella, Paolo Manarini e Stefano Foresi "sul nuovo cavalcavia di Torrette" che collega il parcheggio di via Conca con l'ospedale regionale di Torrette (Ancona), bypassando la strada, spesso teatro di investimenti di pedoni. Oggi "ci sarà il collaudo" per il ponte pedonale, annuncia la sindaca, spiegando che "è in arrivo l'ascensore e tra qualche giorno potrà essere utilizzato".

Un'opera che, "oltre alla sua grande utilità pratica - puntualizza Valeria Mancinelli - diventa un elegante ingresso della città, con una illuminazione a led a colore variabile ed un pannello luminoso di Mobilità & Parcheggi che informerà in tempo reale sulla disponibilità per la sosta nelle varie zone della città". (ANSA).