Incendio in palazzo, vigili fuoco fuori servizio salvano anziana

Un incendio si sviluppa nel seminterrato di un palazzo a Lido Tre Archi di Fermo, il fumo invade le scale e l'edificio, due vigili del fuoco fuori servizio evacuano lo stabile e salvano una donna di 77 anni svenuta. Sono stati attimi di terrore ieri pomeriggio in un palazzo in via Mattarella. Il fuoco ha sprigionato un'alta e densa colonna di fumo che ha reso l'aria irrespirabile.

Protagonisti dell'azione di salvataggio due vigili del fuoco, in quel momento non in servizio, che stavano tornando dalla palestra. Hanno visto il fumo uscire dallo stabile (otto piani in totale compreso quello seminterrato) e non hanno esitato ad intervenire: all'interno del palazzo hanno tratto in salvo l'anziana, intossicata dal fumo, che ha perso i sensi mentre veniva portata fuori, poi si è via via ripresa ed è stata assistita dai sanitari; poi i due vigili fuori servizio che avevano già chiamato il 115 e il 118, hanno allertato anche gli altri inquilini affinché uscissero. L'edificio è stato temporaneamente evacuato ma non avrebbe riportato gravi danni. I pompieri hanno spento le fiamme dopo un intervento durato quasi sei ore con l'ausilio di tre mezzi. Non si segnalano altre persone ferite. Le cause dell'incendio, che si sarebbe sviluppato in un vano nei pressi di contatori, sono in fase di accertamento. (ANSA).