Bocchini, arretramento ferrovia volano fondamentale economia

(ANSA) - ANCONA, 09 MAG - "È un'opera non solo per le Marche e per l'Italia ma per l'intero sistema viario infrastrutturale europeo". Lo ha detto ad Ancona il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini a margine del convegno promosso dall'associazione degli industriali "La nuova linea ferroviaria adriatica e l'alta velocità, volano per lo sviluppo economico" nel corso del quale sono stati illustrati i vantaggi locali e nazionali, in termini di costi benefici, Pil e lavoro, di un progetto di arretramento della linea ferroviaria Adriatica con implementazione per l'alta velocità.

Dallo studio, ha ricordato Bocchini, "emerge che dalla semplice cantierizzazione, le regioni e le imprese che avranno maggiori benefici saranno le regioni del nord, significano punti di Pil nazionale". "Le possibilità di realizzare il progetto sono concrete, - ha aggiunto ma nulla è scontato. L'arco temporale non mai rapidissimo ma facciamo di tutto perché le opere si possano fare nel minor tempo possibile: la ricerca - ha ricordato - dice 13 anni, io credo e spero che si possa fare in questo arco temporale un'opera di fondamentale importanza".

La "stima - ha detto ancora Bocchini - è di 44 miliardi di investimento e un ritorno, solo dalla fase di cantierizzazione, è pari ad oltre il doppio dell'investimento. Per l'economia è un volano fondamentale; e non parliamo di cosa significherà per le imprese, per il turismo e per la qualità di vita delle popolazioni residenti". "Il percorso Ten-T - ha proseguito il presidente di Confindustria Ancona - prevede il passaggio lungo la linea adriatica di ben 180-190 treni merci al giorno a poche decine di metri dal bagnasciuga. Quindi è una cosa che dobbiamo fare il prima possibile". "E' molto probabile - ha spiegato - che l'attuale linea ferroviaria possa, in alcuni tratti, rimanere: l'alta velocità coinvolge un certo tipo di traffico e non altro. Le ipotesi sono tante, noi abbiamo ipotizzato un doppio binario in arretramento rispetto all'attuale, l'importante è partire con la progettazione che è fondamentale farlo e farlo il prima possibile". (ANSA).