Meloni, completare filiera istituzionale con il Comune di Ancona

Ad Ancona Giorgia Meloni aveva aperto il 23 agosto scorso la campagna elettorale per "l'avventura incredibile" che l'ha portata a diventare la prima presidente del Consiglio italiana; nella stessa città, a sei mesi di stanza, è tornata di nuovo in piazza per ascoltare il giudizio della gente sul lavoro del governo "l'unico giudizio che per me ha un valore al netto di quello della mia coscienza".

L'occasione è l'evento, affiancata dai ministri Matteo Salvini e Antonio Tajani, a sostegno del candidato a sindaco di Ancona Daniele Silvetti: il centrodestra mira a completare la filiera istituzione anche nelle Marche dopo il governo nazionale, la Regione guidata da Francesco Acquaroli, con il Comune di Ancona da oltre 30 anni appannaggio del centrosinistra. "Sei la persona giusta", dice Giorgia Meloni al candidato, dopo un caloroso abbraccio davanti a circa 2.500 persone. Una decina di esponenti dei centri sociali contestano la premier: "ci inseguono in tutta Italia, conferma che siamo dalla parte giusta e agiamo bene".

(ANSA).