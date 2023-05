Meloni, centri sociali ci inseguono? Siamo dalla parte giusta

(ANSA) - ANCONA, 08 MAG - Un gruppo di esponenti dei centri sociali, circa una decina di persone, ad Ancona ha urlato slogan, sul tema "no borders", per contestare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che stava parlando sul palco in piazza Roma a sostegno del candidato a sindaco del centrodestra Daniele Silvetti davanti a circa 2.500 persone. "Ci sono persone dei centri sociali che ci inseguono in tutta Italia - ha ironizzato la premier - e questo ci conferma che siamo dalla parte giusta e che stiamo agendo bene". (ANSA).