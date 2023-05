Maltempo: volontari Protezione civile S. Severino in Romagna

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE, 08 MAG - Il sindaco della Città di San Severino Marche Rosa Piermattei, a nome dell'intera comunità, ha inviato un messaggio di solidarietà e vicinanza al collega primo cittadino di Bagnacavallo, Eleonora Proni, dopo la devastante alluvione che ha seminato distruzione in molte zone dell'Emilia Romagna. Da Bagnocavallo, in occasione del terremoto del 2016, arrivarono aiuti verso la popolazione settempedana colpita dalle scosse con la consegna di diversi arredi destinati alle scuole e di fondi raccolti anche con l'organizzazione di una serata solidale svoltasi nella cittadina ravennate alla presenza degli amministratori locali. "Un'amicizia che mai scorderemo - afferma il sindaco Piermattei - Ho subito contattato la collega per offrirle la collaborazione e fornirle anche la disponibilità del nostro gruppo comunale di Protezione Civile". Immediata la risposta del primo cittadino di Bagnacavallo che ha ringraziato per i messaggi ricevuti e la solidarietà mostrata. E intanto proprio questa mattina i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile del Comune di San Severino Marche, coordinati da Dino Marinelli, sono partiti alla volta di Conselice, uno dei centri colpiti. Porteranno aiuto alla popolazione utilizzando un modulo dotato di idrovora e torre faro. (ANSA).