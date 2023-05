Comunali: Simonella, visione per città attrattiva e vivibile

(ANSA) - ANCONA, 08 MAG - Una città "moderna, vivibile e attrattiva, capace di essere polo d'attrazione di investimenti, lavoro, cultura, un riferimento per le Marche". Così vede Ancona nel futuro Ida Simonella, 56 anni, assessora della giunta uscente a guida dem, con deleghe ad Attività produttive, Porto, Piano Strategico e Bilancio, che si candida a prima cittadina con una coalizione di centrosinistra. "Perché votarmi? "Ho una visione di futuro definita della città - spiega all'ANSA - che verrà trasformata dai fondi Pnrr, come il nostro modo di vivere: ho determinazione e visione, ho avuto la capacità di coltivarla, di lavorare per recuperare tutti i fondi affinché diventasse realtà".

Gli elementi d'attrazione per Ancona? "L'università, il sistema sanitario ospedaliero, il porto, la Mole come contenitore culturale che può parlare anche a un pubblico vasto anche di carattere nazionale". Si punta a "valorizzare il patrimonio artistico e culturale, il lavoro di tante associazioni, i festival". E sul tema spazi, Simonella pensa "alla possibilità di attrezzare uno spazio all'ex mattatoio, per fare cultura, musica, aggregazione, soprattutto destinato ai giovani, da gestire con il terzo settore".

Sul fronte turismo "non siamo all'anno zero", osserva in particolare riguardo alle crociere. "C'è un brand che funziona che è Portonovo, però più legato al concetto di Riviera del Conero e meno alla città: aver creato la ciclabile del Conero che verrà completata fino alla baia, è un modo per ricucire Portonovo ad Ancona, dare spazio a nuove forme di turismo sostenibile per accedere al patrimonio artistico, paesaggistico, culturale, architettonico". Pollice verso per l'Area Marina Protetta: "strumento giuridico complicato da usare in un'area così antropizzata"; abbiamo strumenti di tutela di carattere europeo che vanno rafforzati nella loro incisività". Per l'ambiente, "i tre assi sono: mobilità sostenibile, porto, efficientamento energetico". "C'è un piano di mobilità sostenibile fondato sull'infrastruttura leggera dell'anello filoviario, un sistema di parcheggi scambiatori e le 'zone 15' in cui i cittadini si muovono in un raggio di 15 minuti a piedi e in bici evitando di prendere i mezzi, grazie ad aree attrezzate". (ANSA).