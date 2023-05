Comunali: Silvetti, Ancona ritrovi dinamismo e coesione sociale

(ANSA) - ANCONA, 08 MAG - Ancona "si è appiattita verso il basso" e "deve ritrovare un certo dinamismo, culturale, identitario, economico, uscire da una marginalità politica e amministrativa", "tornare protagonista nelle scelte della regione". Ne è convinto il candidato a sindaco del centrodestra Daniele Silvetti, 50 anni, avvocato, presidente del Parco del Conero, consigliere comunale dal 1997 al 2006, consigliere regionale tra il 2006 e il 2015 nelle file di Alleanza Nazionale, ora coordinatore provinciale e di Marche Nord di Forza Italia. La città che vorrebbe è "viva, solidale, protagonista".

"Dopo 31 anni di governo, - dice all'ANSA Silvetti -, il centrosinistra ha perso forza propulsiva e contatto con il territorio, un governo spento che non ha più niente da dire sullo sviluppo. La nostra proposta è articolata e vasta, forte di componenti civiche pronte e qualificate. E' il momento del cambiamento". La città "è parcellizzata e deve ritrovare la coesione sociale, forte della propria identità e delle identità che vivono in alcuni quartieri. La comunità di stranieri ha raggiunto 14mila persone, occorre essere realisti e fare attenzione a una soglia di povertà alta".

Tra gli asset strategici, "lo sviluppo del porto: nuovi spazi e infrastrutture per aiutare i traffici e ritrovare l'identità culturale con la liberazione del porto antico dai traffici commerciali". Il turismo è il "comparto dormiente in città. Può costituire un'importante leva di sviluppo in considerazione del patrimonio storico, culturale e architettonico e la vicinanza con il Conero e la Riviera". Sul fronte cultura, occorre "riscoprire l'identità del territorio" con "attività, percorsi che mettono in contatto il turista con il patrimonio artistico, immaginando che di cultura si può parlare alle Muse e alla Mole quanto al Piano, con un altro contenitore". La politica sulla mobilità "è stata fallimentare" attacca Silvetti che vuole privilegiare il "trasporto pubblico: siamo favorevoli a riaprire la stazione marittima e a realizzare una metropolitana superficie che colleghi Falconara, Ancona centro e la Riviera del Conero". Pensa anche a "parcheggi pertinenziali, ad esempio sotto l'ex Savoia, per ridurre la mobilità passiva impattante".

(ANSA).