Comunali: Rubini, voglio Ancona coraggiosa e sostenibile

(ANSA) - ANCONA, 08 MAG - Vuole un'Ancona, capoluogo di regione, che sia "sostenibile, coraggiosa e aperta" Francesco Rubini, 32 anni, avvocato, per la seconda in volta in lizza come candidato sindaco con due liste, Altra Idea di Città, e una civica di sinistra. Nel 2013 a 22 anni è stato tra i più giovani consiglieri comunali della città. Città che vuole "coraggiosa - dice all'ANSA - perché bisogna fare scelte radicali per un cambiamento complessivo, altrimenti rischia di sprofondare". "Siamo noi l'unica possibilità di cambiamento vero - insiste - perché in consiglio comunale ho visto un'opposizione fittizia tra centrodestra e centrosinistra, che hanno governato e stanno governando male la Regione Marche e la città". Sul fronte della mobilità, Ancona deve "interrompere la schiavitù dal traffico su gomma e puntare su una mobilità dolce: con parcheggi scambiatori, potenziamento del trasporto pubblico locale, ampliamento delle Ztl, riaprire la Stazione Marittima con una vera metropolitana di superficie per collegare nord e sud di Ancona e hinterland. Altri temi nevralgici la banchina grandi navi nel Porto Antico, "un mostro assurdo e inutile, dato che si può usare la 'penisola'", il "no all'Area marina protetta (Amp), tanto che l'amministrazione di centrosinistra ha anche negato il referendum ai cittadini". L'Ancona capoluogo di regione deve rompere l'isolamento infrastrutturale, in particolare con Roma, ma anche riflettere sul progetto di lungo periodo di arretramento della ferrovia. E poi la città va resa "più accogliente e attrattiva, con un'offerta culturale più ampia ed eventi di richiamo nazionale. Il Porto Antico potrebbe diventare un hub per concerti e spettacoli". E coinvolgere "le migliori menti" in progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana. Anche l'inquinamento è "un problema serio" come ha dimostrato il Pia (Progetto inquinamento atmosferico): bisogna aumentare le stazioni di monitoraggio, ridurre il traffico legato al porto, lanciare un piano di riforestazione urbana. Per il turismo, va abbandonato il modello crocieristico, varando itinerari dal porto, al centro storico, al Passetto con le grotte, al Cardeto, compreso un percorso pedonale che dal Cardeto arriva a Portonovo". (ANSA).