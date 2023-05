Comunali: Rubegni, l'Amp va fatta, Cardeto nel Parco del Conero

(ANSA) - ANCONA, 08 MAG - Vuole che Ancona sia "ecologica, sostenibile inclusiva" il candidato sindaco di Europa Verde ad Ancona Roberto Rubegni, commercialista, 57 anni, ex presidente di AnconaAmbiente. A queste amministrative gli ambientalisti corrono da da soli, e non più con il centrosinistra, dopo 35 anni di fedeltà alla coalizione: a spingere alla rottura il "no" all'istituzione dell'Area Marina Protetta, reiterato dall'amministrazione uscente e ribadito dalla candidata sindaca Ida Simonella. Il deputato di Avs e co-portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli si è impegnato a riproporre la questione alla segretaria del Pd Elly Schlein, in questi giorni ad Ancona pe la campagna elettorale. Intanto Rubegni intende giocare fino in fondo la sua partita: l'inclusività da lui auspicata si riferisce al fatto che "in questi anni non c'è stato dialogo o confronto" con l'amministrazione dice all'ANSA.

Ancona capoluogo di regione deve risolvere il nodo della infrastrutture e dei collegamenti, "anche con il resto della regione", puntare all'intermodalità per l'uscita dal porto. Sul fronte ambientale, il Pia (Progetto Inquinamento Ambientale), "ci ha consegnato dati terrificanti sulle polveri sottili. Per questo bisogna puntare sulla mobilità dolce, la metropolitana di superficie, la Stazione Marittima, diminuire il traffico su gomma in centro, puntare sul car sharing, le piste ciclabili e l'elettrico". Ma anche "incrementare il verde, uno dei modi migliori per contrastare l'inquinamento". Il Pia "ci dice anche che una grande fonte di inquinamento è il porto". Per questo anche i Verdi sono contrari da sempre al progetto della banchina grandi navi al Molo Clementino, "piuttosto pensiamo a riqualificare lo scalo, a togliere le reti di protezione, facciamo lobbyng per far installare energie rinnovabili nei cantieri navali". Il candidato ambientalista propone di valorizzare "il capitale naturale con un turismo sostenibile: Porto Antico, Cittadella, Parco del Cardeto, che per me va ricompreso nel Parco del Conero, percorsi archeologici, sogno un Museo del Mare e, magari, anche un acquario". "Bisogna essere coraggiosi e cambiare, la gente deve tornare a votare" conclude.

(ANSA).