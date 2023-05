Comunali: Battino, i giovani per fermare declino demografico

(ANSA) - ANCONA, 08 MAG - Puntare sui giovani, offrendo servizi, ma anche rendendo Ancona più attraente per gli investitori che possono creare posti di lavoro e indotto, in modo da fermare il declino demografico che affligge il capoluogo marchigiano. E' una delle ricette alla base del programma di Marco Battino, 22 anni, il più giovane candidato sindaco ad Ancona, alla testa della lista Ripartimo dai giovani, formata da under 30. Laureato in Economa, frequenta il corso di laurea magistrale in Economia e Manegement, ma lavora già presso una nota azienda metalmeccanica marchigiana. E' attivo nello sport e nel lo sport e nel volontariato. Pensa alla sua Ancona da sindaco come una città "viva, energica, accogliente". Ma il programma parte dal lavoro dei giovani, "che oggi vanno altrove", che non hanno centri di aggregazione, e si occupa anche di altri giovani: "gli studenti universitari, 17mila 'invisibili' - dice all'ANSA -, con il risultato che fuggono ogni fine settimana, non hanno servizi dedicati, come una biblioteca che sia aperta dopo le 19.00". I giovani ad Ancona "sono trascurati, invece andrebbero considerati una risorsa demografica, economica, sociale e culturale". Oltre al lavoro, la campagna del candidato sindaco identifica altru 3 temi: educazione, cultura e sport. Per educazione, spiega, "intendiamo un concetto più generale di formazione dei cittadini, necessaria ad una città multiculturale e multietnica, è il fil rouge del programma e serve a ricostruire un tessuto sociale lacerato". E' un'educazione "anche ambientale, sociale, sanitaria". Per la cultura, il programma propone il recupero di luoghi storici e identitari da riutilizzare. Per la mobilità parcheggi scambiatori e shuttle elettrici verso il centro e la ripresa del progetto Pedibus per i bambini delle scuole. No alla banchina grandi navi, mentre per l'Amp "siamo aperti, ma attendiamo risposte sui costi". Il nostro programma "è scritto da giovani, ma - sottolinea Battino - non riguarda solo i giovani. E tra noi ci sono diversi orientamenti politici e diverse competenze: abbiamo laureati e laureandi, giovani medici, nche giovani artosti e musicisti. Nessuno di noi ha esperienze politiche, nessuno è iscritto a qualche partito". (ANSA).