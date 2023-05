Riforme: Bonelli (Avs), no al presidenzialismo

(ANSA) - ANCONA, 07 MAG - "Non sosterremo mai operazioni che puntano al presidenzialismo, che potrebbe favorire una svolta autoritaria, siamo per la centralità del Parlamento. La presidente Meloni dovrebbe interrogarsi sul fatto che fa solo decreti e chiede fiducie, mortificando l'azione parlamentare.

Noi vogliamo difendere la Costituzione della Repubblica italiana". Lo ha detto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli a margine di un'iniziativa ad Ancona a sostegno del candidato sindaco di Europa verde Roberto Rubegni. Anche Alleanza Verdi Sinistra parlerà di riformo con la premieri martedì. "Quando ci hanno convocato - ha spiegato - mi sarei aspettato, o meglio mi ero illuso, che ci volesse incontrare per parlare di emergenza climatica, oppure di come ridurre la disoccupazione, in particolare, quella giovanile, oppure di come affrontare la grande questione dell'inflazione, del caro bollette che ha determinato una vera e propria rapina sociale.

Niente di tutto ciò - ha sottolineato Bonelli -, si usa il tema delle riforme come strumento di distrazione di massa dai problemi sociali ed economici che colpiscono l'Italia, per non parlare dell'emergenza climatica. Si sta facendo un lavoro che guarda al passato - ha insistito l'esponente di Europa Verde - e non al futuro". (ANSA).