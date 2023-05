Comunali: Conte, ad Ancona da soli, mancavano presupposti

(ANSA) - ANCONA, 07 MAG - Ad Ancona il Movimento 5 stelle si presenta da solo con il candidato sindaco Enrico Sparapani e ogni volta che si profila un'alleanza al secondo turno "si parla di laboratorio o banco di prova". Lo ha detto Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti prima di un comizio in piazza Roma.

Accolto festosamente da circa 300 persone, che gli sono andate incontro quando è arrivato in piazza, con bandiere pentastellate e una nutrita rappresentanza della comunità bengalese locale, che sostiene Sparapani, il leader di M5s ha osservato che nelle amministrative "ci sono tante ragioni anche territoriali che influenzano le nostre scelte". Ma "la prima ragione è di presentare un progetto coerente, solido, utile per la città. In alcuni casi non è possibile farlo in coalizione e allora andiamo da soli. Qui ad Ancona - ha spiegato - andiamo da soli, perché non ci sono stati i presupposti. E' anche una garanzia della nostra serietà e responsabilità, se non c'è un progetto assolutamente coerente con i nostri principi e valori, un progetto che non riteniamo davvero utile alla cittadinanza non ci accomodiamo ad un compromesso". Durante il comizio, più volte interrotto dagli applausi degli attivisti, ha sottolineato l'importanza delle amministrative per il capoluogo marchigiano.

"Noi siamo fortemente svantaggiati - ha ammesso - con una sola lista. Gli altri ne hanno 6-7. Non dovete scegliere chi è più petulante o insistente, ma chi appare in grado di governare meglio la città, di operare il bene per questa comunità. Il Movimento 5 stelle non ha ceduto a compromessi, non ha annacquato il proprio progetto politico in alleanze": "la città deve avere l'aria pulita e bisogna costituire comunità energetico, sotto l'egida del Comune". (ANSA).