Comunali: Bonelli, rottura con i Verdi è responsabilità del Pd

(ANSA) - ANCONA, 07 MAG - "Il Pd si è assunto una responsabilità storica di fare una scelta gravissima e incomprensibile, che ha portato alla rottura dopo 35 anni tra centrosinistra e Verdi, i quali ad Ancona corrono da soli con il loro candidato sindaco Roberto Rubegni. Lo ha detto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli, oggi durante un incontro a sostegno di Rubegni. La "scelta gravissima è incomprensibile" è il veto, deciso dall'amministrazione comunale uscente, all'istituzione di un'Area Marina Protetta, un procedimento avviata nel 2013, sempre dal centrosinistra, ma poi arenato. Bonelli ha annunciato che farà "in tempi brevissimi" una richiesta formale alla segretaria del Pd Elly Schlein per riesaminare la situazione. Ma i Verdi sono nettamente contrari anche ad un'altra scelta fatta dall'amministrazione Mancinelli: la realizzazione di una banchina per le navi da crociera nel Porto Antico, al Molo Clementino, che non aiuterebbe la situazione dell'inquinamento dell'area portuale. Un intervento che "genera inquinamento e mette in pericolo òla salute pubblica". Bonelli ha sottolineato la necessità di accelerare sula transizione ecologica, intervenire contro la crisi climatica, implementare le rinnovabili e stoppare il nucleare; "per la prossima settimana è prevista la discussione alla Camera dei Deputati di una mozione del centrodestra sul nucleare da fissione, vista di buon occhio anche da Azione. Energia nucleare definita sicura, che costa poco, meno delle rinnovabili". La ricetta di Europa Verde sta invece nel "sostegno alle comunità energetiche che già in Italia stanno producendo energia pulita senza nessun aiuto da parte delle istituzioni, e che oggi riescono a coprire, nonostante i boicottaggi, ben il 10% del fabbisogno". (ANSA).