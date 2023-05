Violenza donne: "Una stanza tutta per sé" presso Cc S. Benedetto

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 06 MAG - Inaugurato presso la sede della Compagnia dei carabinieri di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), un nuovo locale dedicato all'ascolto delle vittime delle violenze di genere, realizzato nell'ambito del progetto nazionale congiunto Arma dei carabinieri - Soroptimist International, denominato "Una stanza tutta per sé".

L'iniziativa è stata promossa dal Soroptimist Club di Ascoli Piceno, d'intesa con il Comando provinciale dei carabinieri di Ascoli e con il contributo finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli e della Turla Costruzioni srl. Si tratta di un'aula dedicata all'ascolto protetto delle donne vittime di violenza, la seconda realizzata nella provincia di Ascoli grazie al protocollo d'intesa siglato tra il Soroptimist ed il Comando generale dell'Arma. La prima è stata inaugurata presso la caserma di Ascoli nel 2019 ed è intitolata a Melania Rea.

"Un ambiente accogliente e riservato - secondo il comandante provinciale dei carabinieri Giorgio Tommaseo - dove il personale dell'Arma, e in particolare quello specificamente formato, potrà accogliere le vittime e riceverne le denunce, favorendone l'apertura ed incoraggiandola a superare tutti gli ostacoli emotivi e psicologici": ostacoli che "comportano ancora oggi un 'numero oscuro' di fatti, talvolta anche molto gravi, non denunciati, particolarmente rilevante". "Per il Soroptimist club di Ascoli Piceno - evidenzia la presidente Romina Pica - è un'occasione importante per rinnovare il nostro impegno a favore delle donne contro la violenza di genere". Sono 222 le "Stanze tutte per se'" realizzate in Italia nelle caserme dei carabinieri e negli uffici della polizia di Stato. "Questa è la sesta che inauguriamo nelle Marche". Nel 2022, il Comando Provinciale di Ascoli Piceno, ha effettuato 153 interventi su casi riconducibili a violenze su donne. Le denunce hanno riguardato 52 casi di atti persecutori, 37 di maltrattamenti in famiglia, 13 violenze sessuali, 26 casi di percosse e 25 di lesioni personali. (ANSA).