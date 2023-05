Vernice rossa su Palazzo delle Marche, sede Consiglio regionale

(ANSA) - ANCONA, 06 MAG - Schizzi di vernice rossa sono stati segnalati sulla facciata, appena restaurata, di Palazzo delle Marche, sede del Consiglio regionale, ad Ancona, dove si è svolto un corteo per l'aborto "libero, gratuito e sicuro" di Non Una di Meno, che si è concluso in piazza Cavour davanti all'edificio. Non è chiaro se la manifestazione e l'imbrattamento siano collegati, comunque è stata avvisata la Digos. Contestualmente è stata contattata l'azienda che ha eseguito i lavori per ripristinare la facciata. (ANSA).