Calenda, semipresidenzialismo? No, siamo per il premierato

"L'ipotesi di semipresidenzialismo? No, noi siamo per il premierato se lo vogliamo riscrivere come categoria; poteri forti del premier e anche indicazione del premier magari". Così il leader di Azione Carlo Calenda ad Ancona per un incontro pubblico per la lista Riformisti che comprende Azione-Iv-Psi a sostegno della candidata sindaca Ida Simonelli, assessora uscente al Porto e al Bilancio della giunta a guida dem.

"Però - ha aggiunto Calenda - bisogna lavorare non solo su quello ma sul legislativo, sulla Camera, e sul Federalismo perché questa autonomia scritta com'è scritta è un disastro". Le riforme istituzionali che Azione proporrà nell'incontro con la premier Giorgia Meloni, "sono quelle che abbiamo messo nel programma elettorale: una Camera, perché ormai c'è un monocameralismo di fatto; più poteri al premier e non toccare la Presidenza della Repubblica perché è l'unica istituzione in Italia in cui si riconoscono tutti: destra, sinistra, centro ed è importante per l'unità della nazione".

"La proposta di federazione è sempre aperta per noi, - ha ribadito Calenda - è il lavoro che stiamo facendo e continueremo a fare. Ci vuole un'area liberal-democratica e riformista in un Paese come il nostro, non si può continuare con lo scontro delle estreme". "Bisogna parlare delle cose da fare: dal Servizio sanitario nazionale al Pnrr, in modo non ideologico, facciamo accadere qualcosa sennò parliamo solo di destra, sinistra e centro". "Ad Ancona con Iv e Socialisti: un 'Terzo Polo' a geometria variabile nei territori? No, abbiamo tanti socialisti che sono con noi anche quando facciamo operazioni a livello nazionale. Il tema è soprattutto aver trovato una candidata a sindaca di qualità che noi appoggiamo con convinzione, in una coalizione che può vincere, con un nostro candidato forte Tommaso Fagioli per dare il senso che non sono le 'geometrie variabili', - ha concluso - si valutano le persone e le proposte, conta solo questo, il resto è chiacchiera da politichese di cui non importa niente a nessuno". (ANSA).