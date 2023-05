Boom presenze a FalComics, ospiti Lopez e Cristina D'avena

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 06 MAG - È partita con un boom di presenze l'edizione 2023 di FalComics, che già dalle prime ore dall'apertura degli stand, alle 15 del 5 maggio, ha visto Falconara (Ancona) riempirsi di visitatori di tutte le età, ma in particolare di giovani e giovanissimi, che hanno preso d'assalto le aree tematiche in Piazza Mazzini e in tutto il centro città, gli stand allestiti in via Bixio e il parco Kennedy con il mainstage.

Tra i protagonisti di FalComics i cosplayer, che si sono aggirati per il centro lasciando tutti a bocca aperta e sono stati impegnati in servizi fotografici nei luoghi più suggestivi della città. Tra gli eventi più attesi l'arrivo del comico e doppiatore Massimo Lopez e il concerto di Cristina D'Avena con il ricordo di Martina Bignozzi, l'istruttrice di pattinaggio morta a 25 anni per un male incurabile. "I familiari di Martina mi hanno contattato - dice la sindaca Stefania Signorini - e mi hanno raccontato della sua passione per il cosplay. Martina aveva già programmato di partecipare a FalComics e non vedeva l'ora che si svolgesse l'evento. Ricordarla sarà come averla tra noi'. Domani la giornata conclusiva.

"È stato emozionante - commenta la prima cittadina - vedere la città viva, colorata e piena di persone che si divertono e apprezzano l'offerta culturale e di intrattenimento. È stato proprio questo il mio obiettivo quando ho contattato gli organizzatori di Lucca Comics, che mi hanno presentato Gianluca Del Carlo di LEG, nostro direttore artistico. Insieme abbiamo voluto portare a Falconara un evento di livello nazionale, che potesse catturare l'interesse degli appassionati del mondo Comics ed essere apprezzato da tutto il pubblico". Gli intenditori hanno potuto ammirare le opere dell'illustratore Massimiliano Frezzato, autore del poster di FalComics 2023, grazie alla mostra allestita al Cart del Centro Pergoli fino a domani 7 maggio. Attrazioni, aree tematiche e spettacoli, fa sapere il Comune, hanno catturato l'attenzione degli oltre 10mila visitatori della prima giornata e che hanno visto affiancati artisti di fama nazionale e quelli delle associazioni falconaresi. (ANSA).