Ricci (Pd), sanità Marche peggiorata, si fa solo propaganda

(ANSA) - ANCONA, 05 MAG - La sanità, la ricostruzione post terremoto, la ripartenza del Pd e la nuova guida di Elly Schlein, l'inflazione e il lavoro. Sono stati i temi affrontati dal sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd Matteo Ricci ieris era a cena a casa della famiglia Parlamenti ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno). Ricci ha ripreso così 'Pane e Politica', il format da lui ideato che lo vede ospite a cena a casa di famiglie del territorio in tutta Italia per parlare di argomenti di attualità. "Sulla sanità la Regione Marche ha fatto solo propaganda, alla quale però non sono seguiti fatti - l'affondo del sindaco dem -. La verità è che negli ultimi due anni e mezzo di Giunta Acquaroli la situazione è nettamente peggiorata. Se facessimo un sondaggio il 90% dei marchigiani direbbe la stessa cosa". La sanità - ha aggiunto - dovrebbe essere una priorità per la Regione, un elemento centrale della politica locale e nazionale, ma non si sta facendo molto. Nella legge di bilancio non sono state inserite risorse sufficienti e ora il rischio è quello di avere le strutture, ma non il personale". E ancora Ricci ha ricordato "le lunghissime liste di attesa" e i pazienti "che sempre più preferiscono rivolgersi a strutture fuori regione", con la mobilità passiva che "sta aumentando in maniera pazzesca. È ora che chi governa questo territorio si prenda le sue responsabilità, basta puntare il dito verso chi ha governato prima la Regione. Sono passati due anni e mezzo, il rodaggio è finito da molto tempo e la situazione è oggettivamente peggiorata". A cena con Ricci e la famiglia Parlamenti c'era anche il deputato Augusto Curti per parlare della ricostruzione post sisma. Pane e Politica si sposta in Toscana, prossimo appuntamento il 26 maggio a San Gimignano. "Serve una sinistra di prossimità, che faccia la politica della porta accanto. Che ascolti e guardi negli occhi la gente e tocchi con mano i loro problemi reali" ha ricordato Ricci. (ANSA).