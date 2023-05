Maltempo: Caldarola, cordoglio per popolo amico Emilia Romagna

"È con grandissimo dolore che in queste ore assistiamo alle immagini provenienti dai comuni dell'Emilia Romagna travolti da un'ennesima tragedia che li ha colpiti, la devastante alluvione che ha portato con sé distruzione e purtroppo anche vittime". Lo scrive Luca Maria Giuseppetti, sindaco di Caldarola, uno dei centri del Maceratese pesantemente colpiti dal sisma del 2016 nel Centro Italia.

"Il mio personale profondo cordoglio è rivolto a quel popolo da sempre amico di Caldarola, pronto a rimboccarsi le maniche all'indomani del terremoto che ci ha messo in ginocchio, - ricorda - intervenendo prontamente con la colonna mobile e con numerosissimi aiuti materiali e morali. È proprio grazie al gran cuore della Regione Emilia Romagna e dei suoi abitanti che non ci siamo mai sentiti soli. Vorrei simbolicamente abbracciare - conclude Giuseppetti - i cittadini dei Comuni di Ravenna, Faenza, Forlì con il suo Sindaco grande amico di Caldarola, il Quartiere Romiti, Granarolo e tanti altri Comuni a noi legati, ora in difficoltà. Anche se lontani siamo uniti da grande amicizia e in questo momento vogliamo esprimere profonda solidarietà. A tutti quanti loro, cittadini, associazioni e imprese, voglio che giunga la solidarietà e vicinanza da parte mia, dell'Amministrazione Comunale di Caldarola e dei miei concittadini". (ANSA).