Comunali: Richetti (Azione), Simonella candidata giusta per Ancona

(ANSA) - ANCONA, 05 MAG - "La proposta che abbiamo costruito per Ancona, il profilo di Ida Simonella, la coalizione, sono per noi un terreno ottimale". A dirlo è stato il capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera Matteo Richetti, durante un incontro ad Ancona a a sostegno della candidata del centrosinistra. "Nei prossimi 5 anni - ha sottolineato - il bivio è tra una amministrazione fatta di slogan o una amministrazione fatta di risposte ai cittadini". E parlando con i giornalisti del calo demografico del capoluogo marchigiano, ha spiegato che "se in Municipio c'è qualcuno che conosce la città, ha competenza per portare in fondo gli investimenti, sa utilizzare bene le risorse del Pnrr, allora la crisi demografica si interrompe". Per questo "la candidatura di Simonella è quella che serve ad Ancona" ha osservato, sottolineando che "c'è un merito, un campo di gioco riformista, credibile che ha capacità di governo". Le amministrative ad Ancona, dove Azione e Italia Viva si presentano con la lista Riformisti, insieme al Psi, per Richetti rappresentano una sfida "bella, intensa e soprattutto con uno schema di gioco al quale Azione lavora dal primo giorno, cioè le persone che hanno cultura di governo e che amministrano dentro un impianto valoriale, progressista, di solidarietà, sono insieme e raccolgono la sfida della città, lontano da ogni populismo". "I populisti - ha aggiunto - sono a casa di tutti, sono nella destra, sono in qualche civismo che fa solo slogan, ma quando la politica si assume la responsabilità delle risposte si entra nel campo riformatore che ci siamo dati l'ambizione di costruire". E nel quadro del Mediterraneo, "tra collegamenti gas, connessioni, trasporto merci in mare, la capacità di Ancona di raccogliere la sfida dei prossimi anni è la capacità dell'Italia di essere competitiva su questi aspetti". (ANSA).