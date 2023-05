Aeroporti: Marche al lavoro anche per volo Ancona-Francoforte

Entro fine mese si scioglierà il nodo per l'attivazione del volo tra l'aeroporto "Sanzio" di Ancona-Falconara Marittima e Berlino a cui la Regione sta lavorando da tempo. Ma potrebbe aggiungersi, già per questa stagione, anche la rotta per Francoforte. E' emerso durante la conferenza stampa in Regione nella quale il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il direttore dell'Atim Marco Bruschini hanno presentato l'evento che si svolgerà il 9 maggio all'Ambasciata d'Italia a Parigi per presentare un altro nuovo volo, Ancona-Parigi, che sarà attivo dal 27 maggio.

Le Marche puntano forte, in chiave turistica e di export, sui mercati francese e tedesco, cercando anche di rafforzare le connessioni. In questa chiave la rotta parigina che da fine maggio collegherà il "Sanzio" con uno degli hub più importanti del mondo, collegato con le rotte internazionali e intercontinentali. "C'è stato un grandissimo sforzo dell'aeroporto - ha ricordato Bruschini - per attivare il volo per Parigi, ora bisogna farlo conoscere" anche attraverso un evento come quello che si svolgerà all'ambasciata nella capitale francese.

"Parigi è una realtà che muove milioni di interessi: - ha detto Acquaroli , una vetrina che dobbiamo sfruttare ma occorre un lavoro promozione e di tessitura". L'evento a Parigi servirà proprio a contribuire a creare "un indotto" a presentare la regione "a quel bacino di utenza così rilevante". "Per le Marche è cresciuto molto il turismo nazionale, ora deve crescere anche in campo internazionale - ha sottolineato Acquaroli -.

L'aeroporto conosce un nuovo slancio dopo aver passato periodi non felici. Stiamo lavorando anche su Berlino e su Francoforte".

(ANSA).