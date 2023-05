Ad Ancona Cirichini d'oro a Patronessa Salesi e a scienziata

(ANSA) - ANCONA, 04 MAG - E' stata una sindaca Valeria Mancinelli visibilmente commossa quella che oggi ad Ancona ha consegnato per l'ultima volta in veste di prima cittadina le civiche benemerenze, 'ai cittadini più meritevoli' nel giorno della festa di San Ciriaco, patrono della città. "Oggi - ha dichiarato davanti al folto pubblico di autorità e cittadini che gremiva piazza Cavour - è una giornata meravigliosa di sole e per averla - ha scherzato - abbiamo fatto un accordo tramite il nostro vescovo con San Ciriaco, la cui ricorrenza viene percepita dagli abitanti come un momento d'identità collettiva.

La consegna delle onorificenze rappresenta perciò un doveroso riconoscimento a quanti hanno fatto qualcosa per gli altri, ma anche una sfida e una speranza per tutti di poterli imitare". Due i Cirriachini d'oro consegnati quest'anno a pari merito a due donne. La prima è andata a Filomena Felcini Fiore, storica patronessa dell'Ospedale pediatrico Salesi di Ancona cui ha dedicato 39 anni d'impegno. Il secondo Ciriachino d'oro è andato invece alla scienziata nativa di Ancona Francesca Rossi, tra le massime esperte a livello globale di etica ed intelligenza artificiale, che dopo una prestigiosa carriera universitaria prima a Pisa e poi a Padova, ricopre attualmente il ruolo di global leader IBM per l'etica dell'intelligenza artificiale e lavora presso il centro di ricerca IBM T.J Watson di New York.

Dopo di lei è sfilata sul palco la lunga lista dei premiati che hanno dato il loro apporto alla città nei più diversi campi, dall'imprenditori al sociale, ai giovani, ai volontari della Croce Rossa e degli scout. Civica benemerenza anche a Simona Calcagnini, viceprefetto e capo di Gabinetto della Prefettura dorica per il suo lavoro sull'immigrazione, all'associazione Terza Via per la promozione dei diritti umani e delle donne, e alle volontarie Anta del Gattile di Vallemiano. Riconoscimenti anche a numerosi esponenti dell'Arma dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco e ai giornalisti Paolo Papili e Roberto Senigalliesi, assieme ai tanti membri di associazioni benefiche e culturali come l'insegnante Marina Turchetti, o ad esponenti del mondo della ristorazione come Enzo Chionne, fondatore del Liz Bar.

