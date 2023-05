A Fano due eventi per Maggio dei libri con Passaggi Festival

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 04 MAG - A Fano due appuntamenti con i libri alla Mediateca Montanari Memo per il Maggio dei libri, iniziativa del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura.

Il primo è sabato 13 maggio, alle ore 17, con Alessio Torino, uno degli scrittori più interessanti nel panorama italiano.

Mondadori ha appena pubblicato il suo "Cuori in piena", subito in ascesa nelle classifiche della narrativa, dove a far da sfondo agli avvenimenti sono gli anni Ottanta, in un dialogo fra passato e presente in cui i vecchi attriti tornano ad animare un piccolo borgo dell'Appennino umbro-marchigiano nelle calde atmosfere estive, tra climi malinconici e amori sfuggenti.

Torino, latinista all'Università di Urbino, pluripremiato (dal Bagutta al Premio Mondello), presenterà il romanzo insieme con la critica letteraria Carolina Iacucci, nell'incontro promosso dall'assessorato alle Biblioteche, Scuola Passaggi, di cui Torino è stato docente, e dal blog letterario di Passaggi Festival, Il Cappuccino delle Cinque.it.

Il secondo incontro, organizzato dalla Libreria Mondadori, Scuola Passaggi, Il Cappuccino, in collaborazione con l'assessorato alle Biblioteche del Comune di Fano, è con un autore esordiente partito proprio dai corsi di Scuola Passaggi, dove ha attirato l'attenzione dello scrittore e storica voce di Radio 3, Lorenzo Pavolini, il quale lo ha sostenuto nel percorso editoriale. Si tratta di Ariodante Ramovecchi, già direttore del Centro per l'impiego di Fano, che sabato 27 maggio, alle ore 18, sempre nei locali della Memo, presenterà "Fragili attese", pubblicato dalla casa editrice Dialoghi. Una raccolta di racconti che toccano più generi tematici: fiction, autofiction e memoir si intrecciano in situazioni biografiche, ombre surreali e ironiche parodie. Dialogheranno con l'autore, Francesca Tombari, scrittrice e titolare della Libreria Mondadori di Fano, e il poeta e scrittore Marco Ferri. (ANSA).