Torna Green Loop a Morro d'Alba, festival economia circolare

(ANSA) - ANCONA, 03 MAG - Torna a Morro d'Alba (Ancona) per la terza volta consecutiva il Festival 'Green Loop' che dal 5 al 7 maggio affronterà il tema dell'economia circolare, mescolando i linguaggi dell'arte, dell'economia, della musica, del fumetto, della letteratura e del cinema. "Un modo innovativo per divulgare argomenti legati alla sostenibilità - ha rilevato oggi il presidente del Consiglio regionale Marche Dino Latini, presentando in un incontro stampa la manifestazione ad Ancona -, a cui abbiamo dato e daremo anche in futuro il nostro appoggio".

La manifestazione concentra in tre giorni 13 eventi, tra cui spettacoli, laboratori per bambini, flash mob, aperitivi in cantina nel territorio del celebre vino Lacrima di Morro d'Alba e presentazione di libri. Una formula che secondo il direttore artistico e scientifico Marco Cardinaletti "'vuole promuovere la diffusione di tematiche green affrontandole da diversi punti di vista interconessi, che non agiscono solo sulla razionalità ma anche sull'emozione, favorendo il pensiero critico e la riflessione grazie alla mescolanza tra scienza e arte". Tra gli incontri: due promossi dalla Bcc di Ostra e Morro d'Alba sono dedicati al credito erogabile dalle banche per favorire l'economia circolare e prevedono la presenza tra gli altri di Giovanni Betti, esperto di valutazione di finanza sostenibile, del docente di Economia Univpm Gabriele Morettini e della scrittrice Annalisa Corrado, ideatrice insieme ad Alessandro Gassman del progetto Greenheroes. La società Viva Servizi organizza una 'degustazione' di acqua e un seminario. Ma ci sarà anche lo spettacolo di Diego Parassole (Zelig) intitolato 'Stanno arrivando i cambiamenti climatici e io non ho niente da mettermi' e il film 'Siccità' di Paolo Virzì, assieme al flash mob 'Facciamolocircolare', del Nuovo Spazio Studio Danza di Jesi e all'esibizione de la 'Marlon Banda' in 'Trash and Cleaners'.

"Un festival - ha concluso il sindaco di Morro d'Alba Enrico Ciarimboli - che intende rispondere a bisogni nuovi con risposte nuove, mettendo in campo persone competenti, e che lo scorso anno ha intercettato 1.000 visitatori su una popolazione residente di 1.800 abitanti". (ANSA).