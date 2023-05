Fabriano festeggia il compleanno del Marchese del Grillo

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 03 MAG - La città di Fabriano (Ancona) si prepara a festeggiare il compleanno di un suo cittadino illustre: il Marchese Onofrio del Grillo (1714-1787).

Il 5 maggio 1714 nasceva a Fabriano in città il noto "nobile burlone" vissuto per molti anni a Roma, capitale dell'allora stato Pontificio, dove ricoprì importanti incarichi nella curia papale e nel governo locale, fece infine ritorno nella sua città natale facendovi costruire una grandiosa villa. Un personaggio reso celebre dal film del 1981 interpretato da Alberto Sordi, con la regia di Mario Monicelli.

Il 5 e 6 maggio, i locali e ristoratori del centro storico proporranno aperitivi e menù a tema della cucina romana. I ragazzi del Gruppo Giovani Guide illustreranno ai visitatori la storia di sette luoghi legati alla figura di Onofrio. Apertura straordinaria anche del Palazzo Vescovile, dove si conserva il ritratto del personaggio. Drappi verranno invece esposti alle finestre di Palazzo Del Grillo, in Piazzetta del Podestà 8, e l'artista romano Maupal realizzerà un'installazione di street-art. Sabato 6 maggio alle 16.00 uno dei momenti clou, presso la Multisala Movieland, dove verrà proietato il film con Sordi, seguito da una tavola rotonda organizzata in collaborazione con il Fabriano Film Festival con aneddoti e curiosità e racconti direttamente dal set. Ospiti il regista Giacomo Campiotti, all'epoca aiuto regista e stretto collaboratore di Mario Monicelli, insieme al quale girò ben tre film; e Andrea Bevilacqua, che nella pellicola interpreta il ruolo di Pompeo e che racconterà la sua storia di come all'epoca, giovanissimo, fu scovato dai produttori del film.

