Arcivescovo Ancona, il cristiano non può isolarsi egoisticamente

(ANSA) - ANCONA, 02 MAG - "Il cristiano non può isolarsi in un egoistico godimento dei suoi beni spirituali ed economici, disinteressandosi delle drammatiche condizioni di chi, vicino o lontano, dentro o fuori della Chiesa, è oppresso e soffre per la miseria, la malattia, l'ingiustizia, la disoccupazione o la sottoccupazione, la mancanza d'istruzione umana e religiosa" Ad affermarlo è l'arcivescovo di Ancona Osimo Angelo Spina in un messaggio per la ricorrenza di San Ciriaco, patrono di Ancona.

"Diremo ad ogni cristiano - aggiunge - che è dovere impegnarsi, secondo le proprie possibilità, nella costruzione della città temporale, portandovi il suo valido contributo, anzi ispirandovi un'animazione cristiana, perché solo se cristianamente ispirate le realtà terrestri offriranno, con la migliore garanzia di successo, quelle condizioni di giustizia, di libertà e di fraternità che sommamente giovano alla crescita integrale della persona umana". Mons. Spina cita Papa Francesco che ha parlato di "'cristi abbandonati, popoli Ci ha ricordato di recente Papa Francesco: «Oggi, cari fratelli interi sfruttati e lasciati a sé stessi; poveri che vivono agli incroci delle nostre strade e di cui non abbiamo il coraggio di incrociare lo sguardo; migranti che non sono più volti ma numeri; detenuti rifiutati, persone catalogate come problema. Ma ci sono anche tanti cristi abbandonati invisibili, nascosti, che vengono scartati coi guanti bianchi: bambini non nati, anziani lasciati soli, ammalati non visitati, disabili ignorati, giovani che sentono un grande vuoto dentro senza che alcuno ascolti davvero il loro grido di dolore. Gli abbandonati di oggi. I cristi di oggi". "La testimonianza che oggi ci viene richiesta - prosegue l'arcivescovo - è la compassione verso tutti, specialmente verso coloro che sono segnati dalla povertà, dalla malattia e dal dolore. Compassione che vuol dire 'patire con'.

Abbiamo bisogno di una Chiesa che parli fluentemente il linguaggio della carità, idioma universale che tutti ascoltano e comprendono, anche i più lontani, anche coloro che non credono".

(ANSA).