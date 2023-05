Carabinieri trovano 140 gr cocaina nascosta da spacciatori

(ANSA) - ANCONA, 01 MAG - Nell'ambito di un incremento dei servizi antidroga da parte dei carabinieri del comando provinciale di Fermo, i militari hanno vagliato alcuni luoghi di ritrovo di giovani dediti anche a risse. Oltre a individuare alcuni assuntori di stupefacenti in varie località della provincia, i militari della Stazione di Monte San Pietrangeli, nel corso del servizio a largo raggio, hanno rinvenuto nel territorio di Montegiorgio una busta in cellophane al cui interno vi erano circa 90 grammi di cocaina, verosimilmente occultata da spacciatori e destinata alla cessione a terzi. Sono in corso approfondimenti investigativi per risalire a chi ne aveva la detenzione. Gli uomini della Stazione Carabinieri di Falerone sono intervenuti nel corso della notte in un'abitazione di un giovane di Amandola, che aveva accusato un malore a seguito di overdose di eroina. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato presso l'ospedale di Fermo. Sempre nell'ambito del servizio antidroga, a Porto Sant' Elpidio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fermo hanno rinvenuto, accuratamente celati 15 involucri termosaldati in cellophane, contenenti cocaina per un peso pari a circa 50 grammi, nonché 7 grammi di eroina. La sostanza, occultata da spacciatori e destinata alla cessione a terzi, è stata sequestrata e tolta dal mercato. (ANSA).