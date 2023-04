Comunali: Ripartiamo dai giovani,no con Simonella a ballottaggio

(ANSA) - ANCONA, 30 APR - La lista Ripartiamo dai giovani, in corda per le comunali di Ancona, respinge al mittente la proposta della candidata del centrosinistra Ida Simonella di un'alleanza in caso di ballottaggio. "Dichiariamo di non aver mai instaurato un dialogo a tal fine e di conseguenza di rigettare al mittente questo tipo di ipotesi - si legge in una nota firmata dalla lista e dal candidato sindaco Marco Battino -. Siamo convinti di poter raggiungere un ottimo obiettivo nelle date del 14 e 15 maggio, non abbiamo intenzione di svendere i nostri temi e la nostra passione". (ANSA).