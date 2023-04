Carceri: Delmastro, a Ancona carenza organico e sovraffollamento

(ANSA) - ANCONA, 29 APR - Al carcere di Montacuto di Ancona la situazione è di "grave sofferenza di organico unita a un sovraffollamento importante per il quale impattano anche tanti detenuti stranieri". Così il sottosegretario alla Giustizia con delega all'edilizia penitenziaria, Andrea Delmastro Delle Vedove, dopo un sopralluogo alla casa circondariale, dove ha incontrato polizia penitenziaria, associazioni sindacali di categoria, provveditore e direttore della struttura. Di fronte alla carenza di organico, ha detto ai giornalisti, "mi convinco della bontà delle mille extra assunzioni che abbiamo fatto nella prima Finanziaria, dei 1.479 ragazzi del 181esimo corso che atterrano oggi su vari istituti penitenziari, dei 1.758 'nuovo corso agenti' che abbiamo varato, dei 1.500 'extra corso', il tutto in quattro mesi". "Il sovraffollamento - ha sottolineato - non si affronta con lo svuotacarceri, perché dopo qualche mese il detenuto è di nuovo qua, ma garantendo che i detenuti stranieri possano scontare nei paesi di provenienza le pene". A Montacuto "su un organico previsto di 176 agenti di polizia penitenziaria e un organico amministrato pari a 132, l'organico veramente presente ammonta a 115 poliziotti" ha spiegato. Ma - ha osservato - "Montacuto presenta, come carcere capoluogo, delle particolari criticità ulteriori rispetto ad altri istituti. Siamo sempre nella media del sotto organico, ma le peculiarità della struttura consigliano l'attivazione anche di missioni urgenti per una decina di agenti fin da subito". E anche serve un "piano di edilizia carceraria, per il quale abbiamo già disposto 84 milioni di euro per nuovi 10 padiglioni di edilizia penitenziaria", al momento non si prevede la realizzazione di nuovi istituti di pena nelle Marche. "Stiamo pensando all'ampliamento degli attuali, per ora - ha spiegato -.

Certamente immagino che Macerata, meriterebbe un istituto penitenziario. Questa non è in alcuno modo una promessa ma certamente ci lavoreremo". (ANSA).