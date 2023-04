Auto a fuoco, forse è dolo. Fiamme si propagano ad abitazione

(ANSA) - PESARO, 29 APR - Un'auto, parcheggiata in strada, è andata a fuoco la scorsa notte e le fiamme si sono propagate all'abitazione vicina, intaccando gli infissi di una camera da letto e danneggiando l'impianto elettrico. E' successo in località Pian di Rose, nel territorio di Sant'Ippolito (Pesaro Urbino). L'incendio, che ha probabilmente origine dolosa, è stato domato dai vigili del fuoco, sul luogo anche i carabinieri e personale Enel per il ripristino dell'elettricità. Non risultano persone coinvolte. (ANSA).