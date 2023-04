25 aprile: sindaco Pesaro incontra partigiano Rulli

(ANSA) - PESARO, 29 APR - Un incontro speciale per il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che oggi, in occasione del Pranzo della Liberazione organizzato a Villa Fastiggi, ha incontrato Gianni Rulli. Partigiano, figlio di partigiani, 95 anni. "Più di 80 anni fa scelse di rischiare la propria vita e stare dalla parte giusta della storia: contro il regime fascista, contro l'invasione nazista, per un'Italia Libera. Senza la sua Resistenza non ci sarebbe stata la Costituzione Italiana, l'uguaglianza, la democrazia e la libertà, i valori con i quali siamo cresciuti - ha detto Ricci -. Purtroppo oggi c'è ancora troppa ambiguità attorno al 25 aprile. La Liberazione non è divisiva, lo è soltanto per chi parla di supremazia della razza o sostituzione etnica: disvalori che vanno combattuti attraverso il ricordo della lotta partigiana. Le piazze gremite di questi giorni ci hanno dimostrato che l'Italia ha ancora memoria. Ed è stato bellissimo vedere manifestare tanti giovani consapevoli che spetta a loro portare avanti i valori della Resistenza affinché la battaglia di Gianni, e di migliaia di partigiani, non finisca nell'oblio". Ricci ha concluso elogiando e ricordando il lavoro di Anpi sul territorio e nelle scuole: "Viva la Resistenza, viva Anpi, viva la Liberazione". (ANSA).