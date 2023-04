Pnrr: le Marche lanciano portale Easy Pnrr

(ANSA) - ANCONA, 28 APR - "Accorciare i tempi", semplificare, assicurare "trasparenza e chiarezza" e fornire una "comunicazione non solo istituzionale nei confronti della comunità marchigiana rispetto all'impatto del Pnrr nella regione". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, presentando il portale Easy Pnrr Marche per il monitoraggio delle risorse e dei progetti legati al Piano di Ripresa e Resilienza. Il portale, disponibile al link https://www.regione.marche.it/easypnrr, si rivolge ad addetti ai lavori, enti locali, imprese, cittadini, offrendo un quadro semplificato sul piano e informando sugli investimenti.

E' suddiviso in un'area informativa ed una di monitoraggio.

I progetti già attivati nelle Marche con le risorse Pnrr sono 5.092 per un totale di 2 miliardi 775 milioni e 224.046,45 euro, mentre sono 282 per un totale di 247 milioni e 455.340,66 euro i progetti che hanno la Regione Marche come soggetto attuatore. Le risorse complessive, tra Pnrr e Pnc, previste sul territorio ammontano a tre miliardi 655 milioni e 917.886,83 euro.

L'impatto delle risorse gestite direttamente dalla Regione è inferiore al 10% rispetto alle risorse complessive, ha spiegato il governatore, ricordando che "c'è una fase di ridiscussione con l'Europa: contiamo e speriamo che le Regioni possano essere più partecipi". "La risorsa che impatta di più complessivamente è sicuramente quella legata al raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara" ha detto ancora. Sono trenta gli esperti a supporto delle strutture regionali e degli enti locali. "Per la contrattualistica pubblica e gli appalti, una delle aree di maggiore criticità per i piccoli Comuni - ha spiegato l'assessore al Bilancio Goffredo Brandoni -, la Regione Marche, tramite la Suam ha messo a disposizione 6 esperti assegnati ai territori provinciali con il compito di affiancare i Rup e i segretari comunali, nel ridurre i tempi per l'aggiudicazione degli appalti pubblici". (ANSA).