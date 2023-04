Massimiliano Guzzini nuovo presidente di Fratelli Guzzini

(ANSA) - RECANATI, 28 APR - Cambi al vertice in Fratelli Guzzini, azienda di articoli di design per la casa e la cucina: Massimiliano Guzzini è stato nominato presidente dell'azienda marchigiana e Domenico Guzzini, presidente uscente, da oggi ricopre il ruolo di presidente in Fimag, la holding di famiglia.

Lo hanno deciso le assemblee assemblee generali di Fratelli Guzzini e di Fimag, che si sono tenute oggi a Recanati (Macerata). Un passaggio di testimone nel segno della continuità e di una rotazione di ruoli e di incarichi che ha da sempre caratterizzato la policy della famiglia Guzzini, si legge in una nota. Massimiliano Guzzini, che ha guidato fino al 2021 la iGuzzini come vicepresidente e chief marketing officer subentra a Domenico Guzzini, figura emblematica della Fratelli Guzzini che per ben 36 anni ha fatto parte dell'azienda di famiglia e che ha fortemente contribuito a far diventare il brand un vero ambasciatore del Made in Italy anche grazie al suo forte legame con le firme più prestigiose del design nazionale ed internazionale. Domenico Guzzini è stato dapprima (2002-2008) direttore Marketing di Fratelli Guzzini e poi presidente dal 2008 ad oggi. Ha anche ricoperto cariche istituzionali: presidente dell'Adi Marche, presidente di Confindustria Macerata e presidente de Il Paesaggio dell'Eccellenza, oltre a cariche all'interno del gruppo di famiglia. E' stato consigliere di amministrazione e vice presidente della Fimag spa e presidente F.lli Guzzini Usa Inc. "Questo switch era stato pianificato e condiviso con la holding di famiglia - dichiara Domenico Guzzini -. Lascio il timone a Massimiliano con la serenità di chi conosce le qualità del proprio successore". Per Massimiliano Guzzini questo è un ritorno in quanto la sua prima esperienza professionale, dopo un periodo all'estero, l'aveva proprio avuta all'interno di Fratelli Guzzini e a lui si deve un'intensa attività di internazionalizzazione del brand in Germania, Usa, Svizzera, UK e Austria. (ANSA).