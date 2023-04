Jesi amica di api e impollinatori con progetto "Bee Happy"

(ANSA) - JESI, 27 APR - La città di Jesi, nelle Marche, diventa amica delle api e degli impollinatori con il progetto "Bee happy". Promossa dal Comune in collaborazione con Wwf, Legambiente, Fai, Jesi Clean, Rotary Club sez. Federico II, l'iniziativa prevede eventi di sensibilizzazione dei cittadini e nelle scuole e una diversa gestione dei parchi pubblici. Nel Parco del Vallato e nel Parco del Ventaglio, in particolare, lo sfalcio del verde viene ritardato in alcune zone per aumentare la biodiversità e permettere la fioritura di "pascolamento" per gli impollinatori selvatici. La presenza di vegetazione erbacea alta consente inoltre di ridurre lo stress idrico estivo, trattenendo umidità nel terreno a vantaggio di alberi ed arbusti. Il progetto cerca di arginare il forte declino degli insetti impollinatori (farfalle, api domestiche e selvatiche ed altri specie di insetti) causato dalla presenza di pesticidi nei terreni e dall'antropizzazione del territorio. (ANSA).