Due morti in altrettanti incidenti stradali nel Maceratese

(ANSA) - MACERATA, 27 APR - Due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti nel maceratese. Lungo la strada provinciale Muccese, nel territorio di Camerino un 68enne che stava viaggiando a bordo di una Vespa, ha perso il controllo del mezzo, finendo conto un camion che stava arrivando in senso opposto. Adriano Prosperi, questo il nome della vittima, di Recanati, è stato sbalzato via, rotolando a qualche metro di distanza. E' morto sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. A Urbisaglia invece, un 74enne, Sandro Cruciani, ha accusato un malore mentre era alla guida della sua auto, che è finita contro un muro. A dare l'allarme è stata la moglie che si trovava in auto con lui.

Inutili i soccorsi da parte del 118, sul luogo insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, qualcuno ha portato anche un defibrillatore, ma Cruciani, un farmacista in pensione molto noto a Urbisaglia, non si è ripreso. (ANSA).