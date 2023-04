Corte Ue dà ragione alla Commissione su Banca delle Marche

(ANSA) - BRUXELLES, 27 APR - "La Fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro ed altre quattro banche marchigiane hanno impugnato innanzi alla Corte di Giustizia la sentenza del Tribunale dell'Unione del 30 giugno 2021, che aveva rigettato la loro richiesta di risarcimento dei danni cagionati dalla Commissione Europea nell'impedire il salvataggio della Banca delle Marche da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD). Con la sentenza in data odierna, la Corte respinge l'impugnazione e conferma la sentenza del Tribunale".

Lo si legge in una nota. La Commissione dunque non può essere ritenuta responsabile di aver impedito il salvataggio della Banca delle Marche. (ANSA).