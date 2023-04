Alluvione Marche: da Bper Banca raccolti 205mila euro

(ANSA) - SENIGALLIA, 27 APR - Ammonta a 205mila euro la cifra che il gruppo Bper Banca ha raccolto tramite l'iniziativa solidale "Uniti per le Marche" per fronteggiare i danni dell'alluvione del 15 settembre 2022. Soldi che andranno a sostenere sia i Comuni di Senigallia (Ancona) e Cantiano (Pesaro Urbino), sia alcune scuole e associazioni in prima fila nella gestione dell'emergenza e nell'aiuto alla popolazione alluvionata. La raccolta fondi si è sviluppata immediatamente dopo il disastro di sette mesi fa e si è conclusa tra febbraio e marzo, coinvolgendo migliaia di persone tra dipendenti e clienti della banca. "La cifra raccolta - ha spiegato il responsabile della Direzione Territoriale Centro Est di Bper Banca, Giuseppe Marco Litta - si aggiunge agli interventi di sostegno attivati tempestivamente dall'istituto a favore della comunità marchigiana, tra cui una serie di finanziamenti straordinari; è la dimostrazione concreta della vicinanza della Banca alle comunità in cui opera, soprattutto nei momenti di difficoltà".

La stessa filiale Bper Banca di Cantiano è stata devastata dall'alluvione che ha causato oltre a danni per miliardi di euro anche 13 vittime nel Senigalliese, di cui una ancora dispersa, la 56enne Brunella Chiù. L'ingente donazione servirà per favorire iniziative di carattere sociale e interventi di ricostruzione del territorio: dal ripristino dell'ufficio di informazione e accoglienza turistica di Cantiano, al supporto di numerosi interventi di rigenerazione urbana a Senigallia che ha presentato diversi progetti. Il sostegno alle realtà colpite dall'alluvione passerà anche attraverso il ripristino delle sedi e dei mezzi danneggiati della Croce Rossa di Senigallia e della Croce Verde di Ostra, così come altre risorse andranno a favore delle associazioni di volontariato (Caritas di Senigallia e l'Anpas Marche). Anche le scuole beneficeranno delle somme raccolte e potranno acquistare nuovo materiale didattico e attivare servizi di formazione, prevenzione e supporto psicologico ad alunni, personale scolastico e famiglie per superare il trauma legato al disastro naturale. (ANSA).