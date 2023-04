Pallavolo: Finale Scudetto è Civitanova-Trentino

(ANSA) - ROMA, 25 APR - E' Lube Civitanova-Itas Trentino la finale scudetto della Superlega di pallavolo 2022-'23. La serie si giocherà al meglio delle 5 partite, quindi conquisterà il titolo di campione d'Italia chi ne vincerà 3.

Oggi, in gara-cinque delle due semifinali, Civitanova ha battuto l'Allianz Milano per 3-1 (27-25; 25-22; 23-25; 27-25), vincendo quindi la serie per 3-2. Stesso risultato finale nella serie, 3-2, per Trentino che oggi ha conquistato il punto decisivo sul Gas Sales Piacenza imponendosi per 3-1 (18-25; 25-20; 25-17; 25-19).

L'Itas Trentino torna così nelle finali scudetto dopo sei anni di assenza e andrà a caccia del suo quinto tricolore. La Lube, invece, tenterà l'impresa di conquistare il suo quarto scudetto consecutivo che andrebbe ad aggiungersi ai sette in totale che sono finora nel suo albo d'oro. (ANSA).