Sequestrate e rimosse imbarcazioni alcune su arenile Marotta

(ANSA) - MAROTTA, 24 APR - Sequestrate alcune imbarcazioni sul litorale di Marotta (Pesaro Urbino) perché accatastate senza alcuna autorizzazione. Lo fa sapere la Guardia costiera: "sono stati posti sotto sequestro amministrativo diversi natanti da diporto, in seguito trasferiti con i mezzi messi a disposizione dal Comune di Mondolfo in un deposito. I proprietari delle imbarcazioni non sono stati ancora individuati.

L'operazione, conclusa con una importante pulizia dell'area da rifiuti vari, eseguita a cura del Comune di Mondolfo, ha permesso di ripristinare il tratto di arenile alla originaria destinazione d'uso, così come individuata dai vigenti "Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo per finalità turistico-ricreative nel territorio di Marotta del Comune di Mondolfo" e "Piano Particolareggiato Spiagge". (ANSA).