Cassazione, Fondazione restituisca 14 milioni euro ad Autostrade

(ANSA) - ANCONA, 24 APR - La Fondazione "Città di Senigallia" dovrà restituire oltre dieci milioni di euro ad Autostrade per l'Italia. Lo ha stabilito la corte di Cassazione che ha rigettato, con ordinanza n. 10649/23 della prima sezione civile, il ricorso presentato dall'ente socio assistenziale senigalliese, in provincia di Ancona, in merito alla vicenda dell'esproprio dei terreni per realizzare la terza corsia dell'autostrada A14.

Una brutta tegola per la Fondazione che in primo grado aveva ottenuto ragione vedendosi accreditare oltre 20 milioni di euro come indennizzo, poi ridotti a 6 in sede di appello. Alla seconda sentenza si era opposta la fondazione senigalliese avanzando ricorso in Cassazione. La Suprema corte ha però dato torto all'ente, stabilendo la restituzione di quanto ottenuto una decina di anni fa per i nove ettari di terreni espropriati: soldi in parte già spesi. L'importo è in fase di determinazione ma, secondo le stime degli uffici senigalliesi, potrebbe superare i 14 milioni di euro.

Il commissario straordinario della Fondazione, avv. Corrado Canafoglia, ha rassicurato la comunità: "allo stato non sussiste alcun motivo di interruzione dei servizi erogati dalla Fondazione ai propri ospiti, né di inadempimento agli obblighi assunti con i fornitori dell'Ente. Verrà intensificata l'attività di risanamento intrapresa durante il Commissariamento, che ad oggi ha dato concreti risultati con l'obiettivo di mantenere la continuità aziendale". Da qui l'appello al mondo pubblico e privato, compresa la politica comunale e regionale, perché ci sia collaborazione per superare questo "momento critico" per l'ente. (ANSA).