25 aprile: Latini, "coltiviamo insieme la difesa della libertà"

"Coltiviamo insieme la difesa della libertà". L'intervento del Presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini in occasione del 25 aprile, 78/o anniversario della Liberazione, con un richiamo alle radici della Repubblica italiana, ai principi ed ai valori della Costituzione.

"Il 25 aprile, festa della nostra libertà trovata, - esordisce Latini - grazie alle forze Alleate che ci liberarono dal giogo nazifascista e alla minoranza coraggiosa che fece la Resistenza e pose le basi politiche per creare la Repubblica.

Non potrà mai essere motivo di divisione, di oblio, di revisionismo". "Basti ricordare Alfredo Pizzoni, Ferruccio Parri, Giancarlo Pajetta ed Edgardo Sogno - prosegue Latini - per riaffermare come le radici della nostra Repubblica siano molteplici e di profili diversi, contrapposti, eppure inscindibilmente uniti sui principi e valori della Costituzione italiana. I loro esempi - conclude - ci devono togliere ogni seme di discordia e aiutarci tutti a coltivare insieme la difesa della libertà". (ANSA).