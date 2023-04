Concerto dal balcone per bellezza ritrovata di Casa Rossini

Il Concerto dal balcone omaggia la bellezza ritrovata di Casa Rossini. "Non poteva che passare per la casa natale del Genio il 'crescendo rossiniano' di Pesaro 2024, Capitale italiana della cultura, - chiosa il Comune - che oggi si è illuminata dello splendore ritrovato della facciata di Casa Rossini dopo l'intervento di restauro conservativo realizzato dall'Amministrazione comunale con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro" che ha dato un contributo di 60mila euro sul costo totale di 92mila euro.

"L'intervento alla facciata è molto importante, sta dentro un periodo di investimenti pubblici imponente - ha detto il sindaco Matteo Ricci -. Di fronte a noi abbiamo una grande sfida, la Capitale italiana della cultura. Nel 2024 la città sarà in parte una città cantiere, ma le persone che visiteranno Pesaro si renderanno sicuramente conto del fermento, determinazione, vivacità e voglia di crescere che c'è. La stagione 2023 sarà un anticipo di quello che sarà il prossimo anno, vorremmo un'estate piena di persone, piena di bella atmosfera. La stessa che si respira questa sera, grazia al Concerto dal balcone: un'esperienza da vivere e raccontare". Poi i ringraziamenti al presidente Marco Martelli: "Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio per il contributo importante e la vicinanza all'Amministrazione. Viva Pesaro Capitale italiana della Cultura".

"Felici di presentare la conclusione di questo intervento - ha sottolineato il vicesindaco assessore alla Bellezza Daniele Vimini - che si era reso necessario: un anno fa abbiamo dovuto mettere delle barriere temporanee perché la facciata non era in sicurezza". Oggi si è celebrato l'evento con il ritorno dei Concerti dal bancone, un momento di musica rossiniana, in collaborazione con l'Accademia Rossiniana "Alberto Zedda" del Rossini Opera Festival, che ha richiamato centinaia di pesaresi in via Rossini per ascoltare "Largo al factotum" da Il barbiere di Siviglia e "Nel teatro del gran mondo" da Il signor Bruschino interpretati dal baritono Matteo Mancini accompagnato al pianoforte da Alessandro Uva. (ANSA).