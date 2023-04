Auto contro recinzione binari, stop un'ora traffico ferroviario

Perde il controllo dell'auto che finisce contro la recinzione in cemento della ferrovia, rischiando di finire sui binari. E' accaduto ad Ancona intorno alle 13.30 in via Flaminia a Torrette dove una Fiat Panda, con a bordo un uomo, è finita contro il guardrail, rimanendo con parte del muso oltre la recinzione. Una squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza il veicolo coinvolto e rimosso la recinzione in cemento che è rimasta danneggiata per una decina di metri; nel frattempo il traffico ferroviario è stato interrotto sullo specifico tratto fino alle ore 14:30 circa in entrambe le direzioni. Sono intervenuti sul posto anche Polizia Locale e personale delle ferrovie. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.

Il conducente del veicolo, che era solo a bordo al momento dell'impatto, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per le cure e i controlli del caso. Non avrebbe riportato ferite gravi.

(ANSA).