Parapendio si avvita e precipita, morto turista a Fermo

Incidente mortale in parapendio a Fermo. Un cittadino tedesco, sui 30 anni, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri precipitando mentre era in volo con un parapendio a motore sopra l'avio superficie di San Marco alle Paludi nella zona nord est di Fermo al confine con Porto San Giorgio. Il velivolo, secondo una prima ricostruzione, è salito rapidamente per poi avvitarsi e cadere a terra da un'altezza di circa 50 metri nei pressi dell'area per il volo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo, per 'mettere in sicurezza la zona', i sanitari della Croce Verde e l'automedica, oltre ai carabinieri. Per l'uomo, che si trovava in vacanza nella zona in questi giorni, i soccorsi si sono rivelati inutili. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. (ANSA).