A Pesaro mostra "Superbasket 45°: i Tesori della Memoria"

(ANSA) - PESARO, 22 APR - Inaugurata al Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro, "Superbasket 45°: i Tesori della Memoria", la mostra che celebra il mondo del basket per il 45/o compleanno della storica testata fondata nel 1978 dal grande giornalista Aldo Giordani. Nata dalla volontà di Giampiero Hruby - editore di Superbasket - con il contributo del direttore Dan Peterson, testimonial d'eccellenza dell'evento, l'esposizione è curata da Alberto Cecere, proprietario della 'super collezione' protagonista del progetto espositivo. E' promossa dal Comune di Pesaro con Fondazione Pescheria - Centro Arti Visive in collaborazione con Pesaro Musei e Superbasket. Nell'esposizione cimeli, oggetti, foto, riviste e documenti; ci sono scarpe, palloni, maglie, indumenti risalenti agli inizi del 1900, uniformi di leggende del basket come Larry Bird, Michael Jordan e Drazen Petrovic, i primi orologi dei 24 secondi introdotti in Nba nel 1954, scarpe autografate di Shaquille O'Neal o la maglia donata dagli Harlem Globetrotters a Papa Francesco.

L'iniziativa nell'hub ufficiale di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, con la suggestiva chiesa del Suffragio. Alla conferenza stampa nella chiesa del Suffragio il sindaco Matteo Ricci, Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Bellezza, Mila Della Dora assessore alla Rapidità con delega allo Sport; Cecere, Hruby, Peterson, Franco Arceci presidente del Consorzio Pesaro Basket. "È emozionante essere in questo luogo dove è esposta la storia del basket - ha detto Ricci -, la mostra è un evento unico, a cui tenevamo molto, che sono sicuro emozionerà tantissimo i tifosi. Dietro ogni maglia esposta, ogni oggetto, c'è tanta passione, ci sono tanti sacrifici e tifo. Lo sa bene Pesaro, città tra le capitali della pallacanestro italiana. La cultura è tutto ciò che va a definire l'identità della popolazione e la nostra terra è segnata profondamente dalla cultura della pallacanestro". La mostra apre la stagione dei grandi eventi verso Pesaro2024. "Non si poteva scegliere città migliore di Pesaro - ha rimarcato Peterson - per un evento sul basket e anche per questa location meravigliosa che non ha niente da invidiare al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame di Springfield". (ANSA).