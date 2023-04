27/o Festival internazionale musica da camera Ascoli,17 concerti

Ci sono 17 concerti, 50 artisti provenienti da tutto il mondo, il rettore della Luiss di Roma Andrea Prencipe che approfondisce l'opera di Italo Calvino (nel centenario dalla nascita), la proiezione di un film musicale del regista, musicista e scrittore Bruno Monsaingeon e la seconda edizione del concorso internazionale di composizione "Vladimir Mendelssohn Competition". Ecco il ricco programma della 27/a edizione del Festival internazionale di musica da camera, che si svolgerà ad Ascoli Piceno dal 3 settembre al primo ottobre: sarà "Leggero" pensando alla tanto invocata "leggerezza" che Italo Calvino ha così ben teorizzato nelle sue "Lezioni americane". L'organizzazione è a cura dell'associazione culturale ascolipicenofestival.

Domenica 23 aprile, presso l'auditorium E. Neroni, con inizio alle 18.30, ci sarà il concerto "APF a primavera", un'anteprima dedicata alla musica del grande compositore e pianista russo Sergej Rachmaninov di cui ricorre quest'anno il 150mo dalla nascita e la presentazione ufficiale del Festival da parte del suo direttore artistico maestro Roberto Prosseda.

"Ascoli vuole affermarsi per la qualità della vita? Noi - dice la professoressa Emanuela Antolini presidente Apf - diamo il nostro contributo attraverso la musica. Il cartellone 2023 di ascolipicenofestival è più ricco di sempre. Insieme alla musica ci sono anche incursioni nella letteratura e nel cinema".

A settembre tornerà il violoncellista Christophe Coin, dopo i meravigliosi concerti dello scorso anno, per suonare le due Sonate di Mendelssohn per violoncello e pianoforte. Alla musica strumentale italiana, ancora non abbastanza conosciuta e valorizzata, - fa notare il direttore artistico Prosseda - sono dedicati due concerti pianistici: quello di Alberto Ferro, premiato lo scorso marzo al Concorso Rubinstein di Tel Aviv, che percorre un interessante excursus della musica per tastiera italiana, da Scarlatti a Emanuele Casale, e la “Maratona Clementi”, che vede 4 giovani pianisti alternarsi nell’esecuzione di rare sonate per pianoforte di Muzio Clementi. Il repertorio classico è alternato a concerti che esplorano altri stili musicali di diverse tradizioni, come quelli della Gugutke Band, del Trio Tempestoso, dell’Alma Saxophone Quartet e del Gomolan Brass Quintet, che concluderà il Festival”.

Ci sarà anche una qualificata rappresentanza di musicisti dalla Polonia (Quartetto Szimanowski e Aleksandra Swigut in collaborazione con l’Istituto Polacco di Cultura di Roma), dalla Georgia (Orchestra da camera del Teatro dell’Opera di Tiblisi con il soprano Iano Tamar), dalla Svezia (con il pianista e compositore Roland Pöntinen) e dall’Armenia (con l’Orchestra da Camera della Filarmonica Armena e la grande violinista Anush Nikogosyan).(ANSA).